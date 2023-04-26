Відштовхнеться від дна і знову стрибне: яким буде курс долара у травні

У квітні українська гривня мала тенденцію на зміцнення, але в травні ситуація може мінитися. Економісти поділилися прогнозами по курсу долара на наступний місяць.

Долар знову може вирости

Фінансовий аналітик Сергій Фурса вважає, що курс долара може змінитися на декілька відсотків, якщо не станеться якихось сильних потрясінь. Банкір прогнозує, що курс продажу буде в районі 39 гривень за долар до початку літа. Тож, в травні можливе певне знецінення гривні.

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Фінансовий експерт Василь Невмержицький висловив іншу думку з цього приводу. Він вважає, що курс продажу до червня знаходитиметься у проміжку 37,4 - 37,6 гривні.

Що буде з доларом до кінця квітня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, перетину позначки у 38 гривень для подальшого зростання реального попиту виявилося недостатньо. Тому курс продажу стабілізувався в коридорі 38 – 38,10 гривень за долар.

За її словами готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар.

Який курс долара 26 квітня