Доллар снова может вырасти

Финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что курс доллара может измениться на несколько процентов, если не произойдет каких-либо сильных потрясений. Банкир прогнозирует, что курс продаж будет в районе 39 гривен за доллар до начала лета. Так что в мае возможно определенное обесценение гривны.

Интересно Курс доллара резко обвалился за сутки: где выгоднее всего купить валюту

Финансовый эксперт Василий Невмержицкий высказал другое мнение на этот счет. Он считает, что курс продаж до июня будет находиться в промежутке. 37,4 – 37,6 гривны.

Что будет с долларом до конца апреля

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Канала заметила, пересечения отметки в 38 гривен для дальнейшего роста реального спроса оказалось недостаточно. Поэтому курс продаж стабилизировался в коридоре 38 – 38,10 гривен за доллар.

По ее словам, наличный курс доллара будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,4 гривны за доллар.

Какой курс доллара 26 апреля