Долар знову може вирости

Фінансовий аналітик Сергій Фурса вважає, що курс долара може змінитися на декілька відсотків, якщо не станеться якихось сильних потрясінь. Банкір прогнозує, що курс продажу буде в районі 39 гривень за долар до початку літа. Тож, в травні можливе певне знецінення гривні.

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Фінансовий експерт Василь Невмержицький висловив іншу думку з цього приводу. Він вважає, що курс продажу до червня знаходитиметься у проміжку 37,4 - 37,6 гривні.

Що буде з доларом до кінця квітня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, перетину позначки у 38 гривень для подальшого зростання реального попиту виявилося недостатньо. Тому курс продажу стабілізувався в коридорі 38 – 38,10 гривень за долар.

За її словами готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар.

Який курс долара 26 квітня