Усе залежить від зернового коридору: яким буде курс долара до кінця весни
Джерело:Факти
Травневий курс долара може на пряму залежати від політичної та воєнної ситуації в країні. Попри це економісти вважають, що причин для девальвації гривні немає.
Яка ситуація з доларом була у квітні
Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що у квітні ситуація з курсом долара була стабільною, а попит на безготівкову валюту помірно коливався.
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Готівковий курс коливався в межах 37 – 38,3 гривні за долар, тож фактичних змін не відбулося.
Що буде з доларом у травні
Експерт вважає, що загрози для девальвації безготівкової гривні немає. Проте кількість експортних надходжень можуть скоротитися. На це є три причини:
- Блокування Росією Чорноморської ініціативи та ймовірність виходу РФ з угоди;
- Проблеми з вивезенням української аграрної продукції в країни ЄС;
- Збільшення активності військових дій та обстрілів України.
18 травня закінчується термін дії зернового коридору. Якщо угоду не буде продовжено, це призведе до скорочення українського експорту та, відповідно, валютних надходжень. У результаті Нацбанк буде змушений збільшити продаж валюти, що може призвести до певного зниження валютних резервів,
– пояснив Хмелевський.
Попри це він прогнозує, що НБУ вдасться зберегти стабільність безготівкового курсу. Натомість готівковий курс гривні має потенціал на спад.
Загострення бойових дій і збільшення кількості ворожих атак періодично спричинятимуть паніку та призводитимуть до зниження курсу гривні. На готівковому ринку будуть спостерігатися певні коливання валютного курсу. Тим не менш, суттєвої девальвації гривні в травні не очікується. Курс буде коливатися в межах 37 – 39 гривень за долар,
– припустив Олександр Хмелевський.
Готівковий 5 травня
- Долар в банках можна було продати в середньому за 37,50 гривні, а купували за 37,85 гривні.
- В обмінниках купували долар в середньому за 37,40 гривні, а продавали – за 37,77 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому була на рівні 37,60 гривні, а продаж – 37,70 гривні.