Чи продовжить гривня зміцнюватись цього тижня

Минулого тижня, попри очікування, гривня здебільшого зміцнювалася, а на готівковому ринку валюту купували нижче 40 гривень за долар. Цього тижня курс триматиметься поблизу психологічного рівня.

Чому гривня зміцніла

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 каналу зауважила, що перші кілька днів курс продажу американської валюти утримувався близько психологічної позначки 40 гривень за долар, а в середині тижня навіть перетнув її.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Щоправда, вже у вихідні долар продавався знову трохи вище вказаного рівня. Така поведінка ринку, як і різниця між курсами купівлі та продажу, що часом знижувалася до 10 та менше копійок, свідчить про високий баланс між попитом та пропозицією.

Поясненням цього тренду на готівковому ринку може слугувати збільшення товарного попиту на споживчому ринку напередодні свят та додаткових витрат людей на підвищення енергетичної автономності, пояснює Золотько.

Але все ж слід відзначити, що більш глибокого зниження курсу долара минулого тижня не відбулося: позначка 40 гривень за долар, вочевидь, відповідає уявленням значної кількості гравців про рівноважний рівень,

– зазначає банкірка.

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Чого чекати від курсу цього тижня

Анна Золотько вважає, що цього тижня загалом курс гривні до долара буде триматися поблизу вказаного психологічного рівня. Також вона підкреслила, що можуть бути неодноразові спроби розворушити ринок, однак якщо баланс між попитом і пропозицією зберігатиметься, навряд чи вони зможуть принести значний успіх.

На мою думку, курс на готівковому ринку найближчого тижня знаходитиметься в діапазоні 39,70 – 40,50 гривні за долар,

– прогнозує банкірка.

Який готівковий курс сьогодні