Продовжить зміцнюватись чи різко піде в гору: чого чекати від курсу долара весною

З 24 лютого 2022 року національна валюта України стрімко девальвувала, втративши понад 35% вартості. Щобільше, останнім часом гривні не вдається зміцнитися.

Які валютні прогнози на березень

На березень курсові прогнози дуже обережні. Відтак, за словами Сергія Кучерявого, курс валюти буде залежати від:

обсягу фінансової допомоги від країн-партнерів;

продажу валюти експортерами, які мають обмеження через логістичні проблеми;

а також від дій регулятора.

Водночас за висловами Анни Золотько, в кінці лютого та на початку березня можна очікувати пожвавлення пропозиції валюти, переважно з боку агровиробників, які потребують вільної гривневої ліквідності для проведення весняного посіву.

Якщо безпекова ситуація покращиться, можна очікувати й на послаблення попиту на валюту з боку населення. У той же час, слід чекати на посилення валютного попиту з боку імпортерів, хоча цей чинник також значною мірою залежить від загальної оцінки ситуації суспільством, оскільки саме вона найбільше тисне на споживчий попит,

– зауважила експерт.

За словами Тараса Лєсового, довгоочікувана макрофінансова допомога може надати регуляторові більше гнучкості. Проте, як зауважує експерт, ціль полягає в забезпеченні сталого співвідношення між "попитом" та "пропозицією" на тривалий період, оскільки це є ключовим фактором для стабільності валютного ринку.

Що відбувалось із курсом у лютому

Одним із найважливіших чинників впливу на курс валюти все ще залишається макрофінансова допомога, яку отримує Україна від Заходу.

Аналітики відзначили, що перші тижні лютого стали одними з найменш активних періодів на валютному ринку України з початку війни. Річ у тім, що середньоденний обсяг торгів склав – 110 мільйонів доларів, що на 40-50 мільйонів доларів менше, ніж зазвичай.

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Попит суттєво скоротився, а пропозиція, зокрема з боку агровиробників, що готуються до посівної, навпаки зріс. Відтак обсяг інтервенцій НБУ, наприклад, протягом другого тижня лютого, впав до мінімуму – 201 мільйона доларів. Ба більше, регулятор навіть доводилося виходити на ринок з купівлею ситуативного надлишку валюти,

– повідомила Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.

Зокрема, у лютому одним з чинників підвищення курсу долара стало зменшення обсягів допомоги від країн-партнерів та більш прагматична стратегія НБУ, що враховувала зменшення обсягів експорту. Про це повідомив Сергій Кучерявий, директор департаменту контролю ліквідності та цінних паперів Кредобанку.

При цьому, значно зросла автономність валютного ринку: в окремі дні валютні інтервенції НБУ складали лише 25-30% від загального обсягу торгів.