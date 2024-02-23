Что происходило с курсом в феврале
Аналитики отметили, что первые недели февраля стали одними из наименее активных периодов на валютном рынке Украины с начала войны. Дело в том, что среднедневной объем торгов составил – 110 миллионов долларов, что на 40-50 миллионов долларов меньше, чем обычно.
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Спрос существенно сократился, а предложение, в частности со стороны агропроизводителей, готовящихся к посевной, наоборот вырос. Поэтому объем интервенций НБУ, например, в течение второй недели февраля, упал до минимума – 201 миллиона долларов. Более того, регулятор даже приходилось выходить на рынок с покупкой ситуативного избытка валюты,
– сообщила Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank.
В частности, в феврале одним из факторов повышения курса доллара стало уменьшение объемов помощи от стран-партнеров и более прагматичная стратегия НБУ, что учитывала уменьшение объемов экспорта. Об этом сообщил Сергей Кучерявый, директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг Кредобанка.
Какие валютные прогнозы на март
На март курсовые прогнозы очень осторожные. Поэтому, по словам Сергея Кучерявого, курс валюты будет зависеть от:
- объема финансовой помощи от стран-партнеров;
- продажи валюты экспортерами, которые имеют ограничения из-за логистических проблем;
- а также от действий регулятора.
В то же время по словам Анны Золотько, в конце февраля и в начале марта можно ожидать оживления предложения валюты, преимущественно со стороны агропроизводителей, которые нуждаются в свободной гривневой ликвидности для проведения весеннего посева.
Если ситуация с безопасностью улучшится, можно ожидать и ослабления спроса на валюту со стороны населения. В то же время, следует ожидать усиления валютного спроса со стороны импортеров, хотя этот фактор также в значительной степени зависит от общей оценки ситуации обществом, поскольку именно она больше всего давит на потребительский спрос,
– отметила эксперт.
По словам Тараса Лесового, долгожданная макрофинансовая помощь может предоставить регулятору больше гибкости. Однако, как отмечает эксперт, цель заключается в обеспечении устойчивого соотношения между "спросом" и "предложением" на длительный период, поскольку это является ключевым фактором для стабильности валютного рынка.