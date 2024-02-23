Что происходило с курсом в феврале

Аналитики отметили, что первые недели февраля стали одними из наименее активных периодов на валютном рынке Украины с начала войны. Дело в том, что среднедневной объем торгов составил – 110 миллионов долларов, что на 40-50 миллионов долларов меньше, чем обычно.

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Спрос существенно сократился, а предложение, в частности со стороны агропроизводителей, готовящихся к посевной, наоборот вырос. Поэтому объем интервенций НБУ, например, в течение второй недели февраля, упал до минимума – 201 миллиона долларов. Более того, регулятор даже приходилось выходить на рынок с покупкой ситуативного избытка валюты,

– сообщила Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

В частности, в феврале одним из факторов повышения курса доллара стало уменьшение объемов помощи от стран-партнеров и более прагматичная стратегия НБУ, что учитывала уменьшение объемов экспорта. Об этом сообщил Сергей Кучерявый, директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг Кредобанка.

Обратите внимание! При этом, значительно возросла автономность валютного рынка: в отдельные дни валютные интервенции НБУ составляли лишь 25-30% от общего объема торгов.

Какие валютные прогнозы на март

На март курсовые прогнозы очень осторожные. Поэтому, по словам Сергея Кучерявого, курс валюты будет зависеть от:

объема финансовой помощи от стран-партнеров;

продажи валюты экспортерами, которые имеют ограничения из-за логистических проблем;

а также от действий регулятора.

В то же время по словам Анны Золотько, в конце февраля и в начале марта можно ожидать оживления предложения валюты, преимущественно со стороны агропроизводителей, которые нуждаются в свободной гривневой ликвидности для проведения весеннего посева.

Если ситуация с безопасностью улучшится, можно ожидать и ослабления спроса на валюту со стороны населения. В то же время, следует ожидать усиления валютного спроса со стороны импортеров, хотя этот фактор также в значительной степени зависит от общей оценки ситуации обществом, поскольку именно она больше всего давит на потребительский спрос,

– отметила эксперт.

По словам Тараса Лесового, долгожданная макрофинансовая помощь может предоставить регулятору больше гибкости. Однако, как отмечает эксперт, цель заключается в обеспечении устойчивого соотношения между "спросом" и "предложением" на длительный период, поскольку это является ключевым фактором для стабильности валютного рынка.

Обратите внимание! Одним из важнейших факторов влияния на курс валюты все еще остается макрофинансовая помощь, которую получает Украина от Запада.