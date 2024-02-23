Які валютні прогнози на березень
На березень курсові прогнози дуже обережні. Відтак, за словами Сергія Кучерявого, курс валюти буде залежати від:
- обсягу фінансової допомоги від країн-партнерів;
- продажу валюти експортерами, які мають обмеження через логістичні проблеми;
- а також від дій регулятора.
Водночас за висловами Анни Золотько, в кінці лютого та на початку березня можна очікувати пожвавлення пропозиції валюти, переважно з боку агровиробників, які потребують вільної гривневої ліквідності для проведення весняного посіву.
Якщо безпекова ситуація покращиться, можна очікувати й на послаблення попиту на валюту з боку населення. У той же час, слід чекати на посилення валютного попиту з боку імпортерів, хоча цей чинник також значною мірою залежить від загальної оцінки ситуації суспільством, оскільки саме вона найбільше тисне на споживчий попит,
– зауважила експерт.
За словами Тараса Лєсового, довгоочікувана макрофінансова допомога може надати регуляторові більше гнучкості. Проте, як зауважує експерт, ціль полягає в забезпеченні сталого співвідношення між "попитом" та "пропозицією" на тривалий період, оскільки це є ключовим фактором для стабільності валютного ринку.
Що відбувалось із курсом у лютому
Аналітики відзначили, що перші тижні лютого стали одними з найменш активних періодів на валютному ринку України з початку війни. Річ у тім, що середньоденний обсяг торгів склав – 110 мільйонів доларів, що на 40-50 мільйонів доларів менше, ніж зазвичай.
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Попит суттєво скоротився, а пропозиція, зокрема з боку агровиробників, що готуються до посівної, навпаки зріс. Відтак обсяг інтервенцій НБУ, наприклад, протягом другого тижня лютого, впав до мінімуму – 201 мільйона доларів. Ба більше, регулятор навіть доводилося виходити на ринок з купівлею ситуативного надлишку валюти,
– повідомила Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.
Зокрема, у лютому одним з чинників підвищення курсу долара стало зменшення обсягів допомоги від країн-партнерів та більш прагматична стратегія НБУ, що враховувала зменшення обсягів експорту. Про це повідомив Сергій Кучерявий, директор департаменту контролю ліквідності та цінних паперів Кредобанку.