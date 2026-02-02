Долар виріс у понад 20 разів: як за роки існування гривні змінювався курс

Ціна за один долар в Україні еволюціонує залежно від війни та світової ситуації. Протягом 30 років було кілька великих стрибків у зростанні ціни, якщо загалом – долар виріс у понад 20 разів. Та чи буде це фінішом – питання.

Як протягом 30 років змінювався курс долара?

Про те, як коливався курс долара від 1996 року до початку 2026 року, йдеться в інфографіці від видання Главред.

У 1996 році за один долар українці платили 1,82 гривні. 1997 рік був відносно без змін, а в наступні два роки зафіксували збільшення курсу майже вдвічі.

Початок нульових був для українців доволі стабільним. З 2000 року по 2008 рік включно ціна 1 долара коливалася в межах 5 гривень, але не перевищувала позначку.

Переломними були періоди 2008 – 2009 років, коли долар підскочив з 5 до майже 8 гривень, а також 2014 – 2015 років. Тоді долар із позначки 11,88 гривні злетів на рівень 21,84 гривні.

Як змінювався курс долара в Україні протягом 30 років / Інфографіка Главред

Пояснення таким стрибкам очевидне. У 2008 році весь світ переживав фінансово-економічну кризу, яка не обійшла й Україну. А 2014 рік став українською власною кризою, коли почалася Антитерористична операція (АТО) на Сході.

Широкомасштабне вторгнення теж має свої наслідки. У 2022 році курс долара зріс до 32,34 гривні. Хоча ще 2021 року тримався на позначці 27,29 гривні.

Що відбувається з доларом у 2026 році?

Що впливає на курс долара на початку 2026 року, розповідають в матеріалі Фактів фахівці Глобус Банку.

Експерти кажуть, що нині спостерігається падіння долара, яке відбувається на тлі світових та внутрішніх подій. Зокрема на міжнародному рівні йдеться про такі причини:

тривають суперечки між США та ЄС;

існує загроза нового шатдауну;

напружені відносини з Федеральною резервною системою.

Жодні розрахунки не можуть повністю врахувати воєнні загрози, наслідки атак на енергосистему та їхній вплив на економіку й настрої людей. Саме ці чинники можуть внести серйозні корективи в будь-які очікування,

– пояснюють експерти щодо української ситуації.

Що ще відомо про курс долара?

Нацбанк встановив курси валют на 2 лютого 2026 року. Офіційний курс долара становить 42,81 гривні, тоді як євро – 51,02 гривні.

Зазначається, кінець січня – час, коли долар мав послабитись, а контрольована девальвація гривні тривати.