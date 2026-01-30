Який курс валют у банках?

Станом на ранок 30 січня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,50 гривні (-10 копійок) і продаж по 43,07 гривні (-4 копійки).

(-10 копійок) і продаж по (-4 копійки). Купівля євро проходить по 50,80 гривні (-20 копійок), а продаж – по 51,55 гривні (-10 копійок).

Дивіться також Долар впав до чотирирічного мінімуму: що відбувається з курсом і хто від цього виграє

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43 гривні (без змін), а продати – по 43,10 гривні (без змін).

(без змін), а продати – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 51,27 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,41 гривні (-9 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,60 гривні (-3 копійки), а продають – по 43,21 гривні (+3 копійки).

(-3 копійки), а продають – по (+3 копійки). Євро купують по 50,88 гривні (-9 копійок), а продають – по 51,62 гривні (-3 копійки).

У якій валюті варто зберігати заощадження?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зауважив, що на світовому ринку євро демонструє максимальне з червня 2021 року зміцнення відносно долара. Водночас Нацбанк намагається стримати зростання вартості європейської валюти в гривнях – зниженням американської.

Отже, стратегія регулятора робить євро "досить привабливим" в умовах наростання спекулятивного тиску. Однак за посилення ризиків – недофінансування, енергетичних збоїв чи нестачі бюджетних надходжень – Нацбанк може скоригувати підхід до курсоутворення.

До слова, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив коливання курсу долара у лютому в межах 42,6 – 43,5 гривні, а євро – від 49 до 51,5 гривні.