Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 30 января, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,50 гривны (-10 копеек) и продажа по 43,07 гривны (-4 копейки).

(-10 копеек) и продажа по (-4 копейки). Покупка евро проходит по 50,80 гривны (-20 копеек), а продажа – по 51,55 гривны (-10 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43 гривны (без изменений), а продать – по 43,10 гривны (без изменений).

(без изменений), а продать – по (без изменений). Зато покупка евро проходит по 51,27 гривны (-3 копейки), а продажа – по 51,41 гривны (-9 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,60 гривны (-3 копейки), а продают – по 43,21 гривне (+3 копейки).

(-3 копейки), а продают – по (+3 копейки). Евро покупают по 50,88 гривны (-9 копеек), а продают – по 51,62 гривны (-3 копейки).

В какой валюте стоит хранить сбережения?

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что на мировом рынке евро демонстрирует максимальное с июня 2021 года укрепление относительно доллара. В то же время Нацбанк пытается сдержать рост стоимости европейской валюты в гривнах – снижением американской.

Таким образом, стратегия регулятора делает евро "достаточно привлекательным" в условиях нарастания спекулятивного давления. Однако при усилении рисков – недофинансирования, энергетических сбоев или недостатка бюджетных поступлений – Нацбанк может скорректировать подход к курсообразованию.

К слову, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой допустил колебания курса доллара в феврале в пределах 42,6 – 43,5 гривны, а евро – от 49 до 51,5 гривны.