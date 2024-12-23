Від чого залежатиме курс долара: які зміни очікуються щодо іноземної валюти

У листі про наміри до керівництва МВФ Україна заявила про наміри зберегти режим керованої гнучкості обмінного курсу. Так курс долара залежатиме від ситуації на ринку.

Що відбудеться з курсом долара в Україні

Про це йдеться у розділі "Грошово-кредитна і валютна політика", за який відповідає Національний банк України, пише 24 канал з посиланням на Меморандум МВФ.

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Так гривня залишалась стабільною після девальвації до кінця липня 2024 року на 12,2% з моменту переходу до керованої гнучкості обмінного курсу в жовтні 2023 року. До цього з початку повномасштабної війни курс долара до гривні був фіксованим.

Обмінний курс підтримувався валютними інтервенціями. Проте водночас коливався в обох напрямках. Це відбувалося у відповідь на ринкові умови.

У меморандумі йде мова про те, що валютні інтервенції залишаються значними для покриття структурного дефіциту на тлі збільшення чистого попиту на валюту з боку приватного сектору. Але за умови одночасного витрачання структурного надлишку валюти державного сектору.

Зверніть увагу! Однак рівень обмінного курсу визначатиметься “превалюючими ринковими умовами".

Про що ще йдеться у Меморандумі

Якщо в рамках керованої гнучкості й надалі уникати надмірної волатильності обмінного курсу, то це сприятиме контролю інфляції та очікувань обмінного курсу. Таким чином можливо зберігати довіру до гривні та підтримувати можливе повернення до повноцінного інфляційного таргетування.

У листі зазначено, що планується продовження сприянню функціонуванню ринку готівкової іноземної валюти. Так можливо буде забезпечити низький і стабільний спред згідно зі Стратегією, зокрема такими шляхами: