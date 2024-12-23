От чего будет зависеть курс доллара: какие изменения ожидаются относительно иностранной валюты

В письме о намерениях к руководству МВФ Украина заявила о намерениях сохранить режим управляемой гибкости обменного курса. Так курс доллара будет зависеть от ситуации на рынке.

Что произойдет с курсом доллара в Украине

Об этом говорится в разделе "Денежно-кредитная и валютная политика", за который отвечает Национальный банк Украины, пишет 24 канал со ссылкой на Меморандум МВФ.

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Так гривна оставалась стабильной после девальвации до конца июля 2024 года на 12,2% с момента перехода к управляемой гибкости обменного курса в октябре 2023 года. До этого с начала полномасштабной войны курс доллара к гривне был фиксированным.

Обменный курс поддерживался валютными интервенциями. Однако при этом колебался в обоих направлениях. Это происходило в ответ на рыночные условия.

В меморандуме идет речь о том, что валютные интервенции остаются значительными для покрытия структурного дефицита на фоне увеличения чистого спроса на валюту со стороны частного сектора. Но при условии одновременного расходования структурного избытка валюты государственного сектора.

Обратите внимание! Однако уровень обменного курса будет определяться “превалирующими рыночными условиями".

О чем еще говорится в Меморандуме

Если в рамках управляемой гибкости и в дальнейшем избегать чрезмерной волатильности обменного курса, то это будет способствовать контролю инфляции и ожиданий обменного курса. Таким образом возможно сохранять доверие к гривне и поддерживать возможное возвращение к полноценному инфляционного таргетирования.

В письме указано, что планируется продолжение содействия функционированию рынка наличной иностранной валюты. Так возможно будет обеспечить низкий и стабильный спред согласно Стратегии, в частности такими путями: