Що відбувалося на валютному ринку на минулому тижні

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу відзначає, що експортери навпаки, на фоні зростаючого курсу чекають на більш слушну нагоду для продажу виручки. Активніше купують валюту й українці.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Більшу частину минулого тижня котирування на міжбанку прагнули подолати позначку 42 гривень за долар, регулятор своїми інтервенціями стримував більш глибоке послаблення гривні. На цьому фоні вартість валюти у готівковому сегменті збільшилася до рівні 42,2 – 42,4 гривень за долар.

Золотько відзначає, що попит на валюту зростає, штовхаючи котирування на міжбанку вгору. Зокрема, минулого тижня обсяг інтервенцій НБУ оновив рекорд від початку повномасштабного вторгнення. За п’ять днів регулятор продав 1,417 мільярда доларів.

Варто відзначити, що протягом тижня НБУ також і купував валюту. Обсяги дуже незначні, проте цей факт свідчить, що ринкові механізми на валютних торгах бодай в обмеженому варіанті, але все ж присутні,

– наголошує банкірка.

Яким буде курс долара в кінці грудня

Цього тижня, на думку Золотько, цілком ймовірно, що котирування на міжбанку зможуть подолати психологічний рівень 42 гривні за долар. А сконцентровані наприкінці місяця виплати зарплат, премій тощо українцям підживлюватимуть попит на готівковому ринку.

На мій погляд, протягом тижня долар у готівковому сегменті буде продаватися в межах діапазону 42 – 42,5 гривні за долар,

– уточнює Золотько.

Золотько каже, що стримуючим фактором залишатиметься стратегія НБУ, спрямована на недопущення надмірного послаблення гривні та переносу девальваційного чинника на інфляційні процеси.

Зверніть увагу! Волатильність на ринку буде залишатися значною.