Курс долара та євро змінилися перед вихідними

Долар показує стрімкий ріст ціни на чорному ринку у той час, як євро дешевшає. В банках схожа ситуація, однак європейська валюта тут подорожчала доволі суттєво.

Курс валют у банках

Станом на ранок 18 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 40,97 гривні (+7 копійок проти 17 квітня) та продаж по 41,57 гривні (+7 копійок).

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Купівля євро проходить по 46,60 гривні (+15 копійок), продаж – по 47,40 гривні (+18 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,20 гривні (+20 копійок), а продати по 41,20 гривні (+19 копійок).

(+20 копійок), а продати (+19 копійок). Купівля євро по 46,78 гривні (+18 копійок), а продаж по 46,96 гривні (+40 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,67 гривні (-8 копійок), а продають по 41,26 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-8 копійок), а продають (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,80 гривні (+17 копійок), а продають по 47,25 гривні (+2 копійки).

Який прогнозують курс наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що зараз ринок валют в Україні під захистом та наглядом регулятора, адже Нацбанк вживає ефективних заходів.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З одного боку – притишити споживчі ціни, а з іншого боку – режим керованої гнучкості передбачає встановлення балансу між попитом і пропозицією через механізм валютних інтервенцій.

Після Великодня, прогнозує банкір, долар на готівковому ринку може перебувати в межах 40,80 – 41,30 гривні, а євро – на рівні 45 – 48 гривень за євро.