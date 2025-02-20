НБУ підвищив курс американської валюти

Поки офіційний курс долара росте, курс євро залишається майже без змін. Водночас на завтра, 21 лютого, очікується, що регулятор встановить обидві валюти на вищих показниках, аніж сьогодні.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,68 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 11 копійок проти 19 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,47. Тобто ціна виросла на 1 копійку.

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Станом на 21 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,73 гривні,

євро – 43,55 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 20 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42,05 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,89 гривні , продаж – по 41,94 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,60 гривні, продаж – 42,10 гривні.

На якому рівні буде долар

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що через дію режиму керованої гнучкості можна сподіватися на те, що наступного тижня будуть виключені різкі валютні зміни.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Таким чином, різниця між попитом і пропозицією залишаються максимально незначною.

Водночас банкір додає, що валютний ринок може перебувати й під тиском різноманітних обставин, але мінімізувати курсові зміни НБУ зможе.

Зверніть увагу! Протягом наступного тижня офіційний курс навряд чи вийде за межі лютневого коридору 41,60 – 42,20 гривні за долар.