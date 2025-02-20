Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,68 гривны. То есть цена валюты выросла на 11 копеек против 19 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,47. То есть цена выросла на 1 копейку.

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По состоянию на 21 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,73 гривны,

евро – 43,55 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 20 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42,05 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,89 гривны , продажа – по 41,94 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,60 гривны, продажа – 42,10 гривны.

На каком уровне будет доллар

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что из-за действия режима управляемой гибкости можно надеяться на то, что на следующей неделе будут исключены резкие валютные изменения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Таким образом, разница между спросом и предложением остаются максимально незначительной.

В то же время банкир добавляет, что валютный рынок может находиться и под давлением различных обстоятельств, но минимизировать курсовые изменения НБУ сможет.

Обратите внимание! В течение следующей недели официальный курс вряд ли выйдет за пределы февральского коридора 41,60 – 42,20 гривны за доллар.