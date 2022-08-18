Що буде з доларом цієї осені: пояснення експерта

Розрив між готівковим та офіційним курсом зростає. Що буде з курсом долара цієї осені та від чого він залежатиме, читайте у матеріалі 24 каналу.

Поки що Нацбанк зберігає курс долара фіксованим на рівні 36,57 гривні. Проте у випадку значного розриву між офіційним та готівковим курсом, НБУ може змінити лінію поведінки.

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Як повідомив 24 каналу економічний експер Борис Кушнірук, це залежитиме від того, яка у НБУ буде ситуація з платіжним балансом.

Борис Кушнірук Економічний експерт Гляньмо на те, як центральний банк діяв в більш стабільних умовах: банки мали можливість купити безготівкову валюту і продати її на готівковому ринку. Єдина умова: для цього було потрібно ввести готівку. Зараз літаком валюту не завести як раніше. Але у той же час, є механізм, коли домовляються про доставлення її у Польщу, а далі ввезення готівки в Україну, і таким чином продавати її.

Також, Борис Кушнірук відреагував позитивно щодо можливості українцям вкласти валюту під депозит на міжбанківському курсі. За його словами, такий механізм знімає надлишок попиту на готівковий ринок, що добре впливає на готівковий курс.

За слова експерта, ситуацію на валютному ринку покращить виручка від експорту сільськогосподарської продукції. Ефекту слід очікувати за 3 – 5 місяців.

Що буде з готівковим курсом восени 2022

За словами Бориса Кушнірука, на це впливатиме багато чинників.

Найбільш суттєвий фактор – це реальна ситуація з платіжним балансом, тобто скільки валюти буде надходити в країну.

Другий фактор – це очікування: позитивні або негативні. Адже є ще ситуація з війною, яка буде або покращуватися, або погіршуватися. Якщо очікування погіршуються, то відразу падає попит. Тобто клієнт відмовляється або відтягує закупівлю продукції.

"Якщо у тебе є впевненість, тобто ситуація покращується, то ти може навіть долари продати. Якщо у тебе є негативні очікування, валюта не продається. От і фактор, який змінює попит на іноземну валюту", – додав економічний експерт.

Окрім того, він наголосив, що у звичайній ситуації, безготівковий обсяг валюти значно більший, ніж готівковий. І фактично тоді готівковий курс дуже прив'язаний до безготівкового. У нинішніх умовах, коли безготівковий ринок суттєво зменшився, це обмежує можливість впливати на ситуацію.

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