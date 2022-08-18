Пока что Нацбанк сохраняет курс доллара фиксированным на уровне 36,57 гривны. Однако в случае значительного разрыва между официальным и наличным курсом НБУ может изменить линию поведения.

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Как сообщил 24 каналу экономический эксперт Борис Кушнирук, это будет зависеть от того, какая у НБУ будет ситуация с платежным балансом.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Взглянем, как центральный банк действовал в более стабильных условиях: банки имели возможность купить безналичную валюту и продать ее на наличном рынке. Единственное условие: для этого требовалось ввести наличные деньги. Сейчас самолетом валюту не завести как раньше. Но в то же время есть механизм, когда договариваются о доставке ее в Польшу, а дальше ввоз наличных в Украину, и таким образом продавать ее.

Также Борис Кушнирук отреагировал положительно на возможность украинцам вложить валюту под депозит на межбанковском курсе. По его словам, такой механизм снимает избыток спроса на наличный рынок, что хорошо влияет на наличный курс.

По словам эксперта, ситуацию на валютном рынке улучшит выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции. Эффекта следует ожидать через 3 – 5 месяцев.

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По словам Бориса Кушнирука, на это будут влиять многие факторы.

Наиболее существенный фактор – это реальная ситуация с платежным балансом, то есть, сколько валюты будет поступать в страну.

Второй фактор – это ожидания: положительные или отрицательные. Есть еще ситуация с войной, которая будет либо улучшаться, либо ухудшаться. Если ожидания ухудшаются, то сразу падает спрос. То есть клиент отказывается или оттягивает покупку продукции.

"Если у тебя есть уверенность, то есть ситуация улучшается, то ты может даже доллары продать. Если у тебя есть негативные ожидания, валюта не продается. Вот и фактор, изменяющий спрос на иностранную валюту", – добавил экономический эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что в обычной ситуации безналичный объем валюты значительно больше, чем наличный. И фактически тогда наличный курс очень привязан к безналичному. В нынешних условиях, когда безналичный рынок существенно снизился, это ограничивает возможность влиять на ситуацию.

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