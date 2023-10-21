Ситуація на валютному ринку: що буде з курсом восени

Відсутність значних коливань та курсова стійкість наразі основний пріоритет НБУ. Тож регулятор й надалі планує скасовувати обмеження. Яка ситуація зараз на валютному ринку й чого чекати, розповідаємо далі.

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук зазначив, що значні зусилля НБУ були спрямовані на збереження стійкого валютного ринку, оскільки відбувався перехід до керованої гнучкості курсу.

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На сьогодні середні ставки за депозитами у гривні становлять приблизно 11 – 12% після оподаткування та надають захист від інфляції. "Перевагою гривневого депозиту в тому, що це сприяє зниженню попиту на валюту, а отже й зниженню тиску на ринку", – йдеться в повідомленні НБУ.

Які подальші зміни очікуються

НБУ й надалі буде реалізовувати цю стратегію й послаблювати обмеження.

Однак цей процес буде поступовим, що логічно, адже це надасть можливості для роботи підприємств та мінімізує ризики.

Яким буде курс долара найближчим часом

НБУ перейшов від фіксованого курсу до гнучкого

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що курс за перші 2 тижні нового режиму на безготівковому ринку коливається нижче офіційного курсу.

Разом із тим він підкреслив, що НБУ вживає ефективні заходи, щоб значно знизити "агресію" покупців валютними інтервенціями, а також налагодити баланс між попитом та пропозицією.

Чинники, що впливатимуть на валютний ринок

розвиток експортних потужностей: збіжжя, метал, сировина тощо;

перебіг війни;

макрофін від країн-партнерів та МВФ;

розвиток економіки;

початок опалювального сезону.

З 23 по 29 жовтня докорінних змін на готівковому ринку не варто очікувати. Імовірно, що курсовий коридор буде в межах минулого тижня: 37,5 – 38,5 гривень за долар та 39 – 42 гривень за євро,

– підсумував Лєсовий.

Який курс зараз готівковий курс

Обмінники 20 жовтня купували долар в середньому 37,95 гривні, продають по 38,08 гривні.

20 жовтня купували долар в середньому 37,95 гривні, продають по 38,08 гривні. Банки – по 37,82 гривень та 38,22 гривні відповідно.

– по 37,82 гривень та 38,22 гривні відповідно. Чорний ринок – по 37,73 гривні та 38,12 гривні.

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