Коливання курсу валют: чому зараз варто купувати долар

Тиждень, що минув, виявився доволі нервовим на валютному ринку. Вже на початку тижня девальваційні настрої в суспільстві різко зросли.

Що буде з курсом

Очікування Мінфіну щодо курсу у 2024 році наклалися на заплановане в середині тижня засідання монетарного комітету НБУ та ухвалення рішення по обліковій ставці. Чимало учасників ринку й навіть простих людей почали пов’язувати ці дві обставини, що стало підґрунтям для різних трактувань та чуток.

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У розмові з 24 Каналом банкірка Анна Золотько розвіяла чутки відносно коливань валюти в кінці вересня і пояснила причини ажіотажу.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Формальним приводом стали слова міністра фінансів, який висловив занепокоєння зміцненням гривні. З вівторка ми фіксували дуже значне зростання обсягу попиту на безготівкову валюту й на придбання доларів та євро з розміщенням на тримісячному депозиті.

Йдеться про заяву міністра фінансів Сергія Марченко про вплив української гривні на курс долара.

На ринку відчутно зросли девальваційні настрої, а попит на іноземну валюту істотно збільшився. Цей тренд зафіксувала і статистика НБУ: з понеділка по середу обсяг придбаної за цими двома інструментами валюти зріс в середньому до 19 мільйонів доларів.

Для порівняння, в аналогічний період минулого місяця українці купували безготівкової валюти в середньому на 3 – 4 мільйонів доларів. Загальний дисбаланс між попитом та пропозицією іноземної валюти з боку населення при цьому зріс до 20 – 23 мільйонів доларів на день.

Це призвело до зростання курсу у готівковому сегменті: на піку у середині тижня вартість американського долара сягала 38,3 гривні за долар. Банкірка акцентує: попри те, що НБУ не ухвалював жодних курсових рішень, вартість долара на готівковому ринку утримується на доволі високих позначках 38,1 – 38,3 гривні за долар.