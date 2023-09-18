Коливання курсу валют: чому зараз варто купувати долар
Тиждень, що минув, виявився доволі нервовим на валютному ринку. Вже на початку тижня девальваційні настрої в суспільстві різко зросли.
Що буде з курсом
Очікування Мінфіну щодо курсу у 2024 році наклалися на заплановане в середині тижня засідання монетарного комітету НБУ та ухвалення рішення по обліковій ставці. Чимало учасників ринку й навіть простих людей почали пов’язувати ці дві обставини, що стало підґрунтям для різних трактувань та чуток.
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У розмові з 24 Каналом банкірка Анна Золотько розвіяла чутки відносно коливань валюти в кінці вересня і пояснила причини ажіотажу.
Формальним приводом стали слова міністра фінансів, який висловив занепокоєння зміцненням гривні. З вівторка ми фіксували дуже значне зростання обсягу попиту на безготівкову валюту й на придбання доларів та євро з розміщенням на тримісячному депозиті.
На ринку відчутно зросли девальваційні настрої, а попит на іноземну валюту істотно збільшився. Цей тренд зафіксувала і статистика НБУ: з понеділка по середу обсяг придбаної за цими двома інструментами валюти зріс в середньому до 19 мільйонів доларів.Для порівняння, в аналогічний період минулого місяця українці купували безготівкової валюти в середньому на 3 – 4 мільйонів доларів. Загальний дисбаланс між попитом та пропозицією іноземної валюти з боку населення при цьому зріс до 20 – 23 мільйонів доларів на день.
Це призвело до зростання курсу у готівковому сегменті: на піку у середині тижня вартість американського долара сягала 38,3 гривні за долар. Банкірка акцентує: попри те, що НБУ не ухвалював жодних курсових рішень, вартість долара на готівковому ринку утримується на доволі високих позначках 38,1 – 38,3 гривні за долар.
Золотько вважає, що розширення можливості для придбання валюти у безготівковому сегменті сприятиме частковому перетоку попиту з готівкового на безготівковий ринок. На її думку, якщо тиждень пройде відносно спокійно з точки зору дискусій відносно курсу та рішень за валютними правилами, ситуація на ринку повинна почати заспокоюватись.
У п’ятницю, мають поступово повернути готівковий курс в діапазон 37 – 38 гривень за долар. Щоправда, з огляду на підсилення девальваційних настроїв у суспільстві, на це може піти трохи більше часу, ніж очікувалося. На мою думку, у найближчий тиждень вартість американського долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 37,7 – 38,4 гривні за долар,
– прогнозує Золотько
Подальше зростання курсу стримується посиленням пропозиції безготівкової валюти з боку банків: за минулий тиждень кількість фінустанов, що пропонують продаж валюти в межах ліміту 50 000 грн зросла до 28. Причому більш ніж половина з них продають безготівковий долар за курсом не вище 37,5 гривні за долар. Це дуже суттєвий стримувальний чинник для готівкового ринку.