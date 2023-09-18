Колебания курса валют: почему сейчас стоит покупать доллар

Прошедшая неделя оказалась довольно нервной на валютном рынке. Уже в начале недели девальвационное настроение в обществе резко возросло.

Что будет с курсом

Ожидание Минфина по курса в 2024 году наложились на запланированное в середине недели заседание монетарного комитета НБУ и принятие решения по учетной ставке. Многие участники рынка и даже простые люди начали связывать эти два обстоятельства, что стало основой для различных трактовок и слухов.

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В разговоре с 24 Каналом банкир Анна Золотько развеяла слухи относительно колебаний валюты в конце сентября и объяснила причины ажиотажа.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Формальным поводом стали слова министра финансов, выразившего обеспокоенность укреплением гривны. Со вторника мы фиксировали очень значительный рост объема спроса на безналичную валюту и приобретение долларов и евро с размещением на трехмесячном депозите.

Речь идет о заявлении министра финансов Сергея Марченко о влиянии украинской гривны на курс доллара.

На рынке ощутимо выросли девальвационные настроения, а спрос на иностранную валюту существенно увеличился. Этот тренд зафиксировала и статистика НБУ: с понедельника по среду объем приобретенной по этим двум инструментам валюты, вырос в среднем до 19 миллионов долларов.

Для сравнения, в аналогичный период прошлого месяца украинцы покупали безналичную валюту в среднем на 3 – 4 миллиона долларов. Общий дисбаланс между спросом и предложением иностранной валюты со стороны населения при этом вырос до 20 – 23 миллионов долларов в день.

Это привело к росту курса в наличном сегменте: на пике в середине недели стоимость американского доллара достигала 38,3 гривны за доллар. Банкир акцентирует: несмотря на то, что НБУ не принимал никаких курсовых решений, стоимость доллара на наличном рынке удерживается на достаточно высоких отметках 38,1 – 38,3 гривны за доллар.