Что будет с курсом
Ожидание Минфина по курса в 2024 году наложились на запланированное в середине недели заседание монетарного комитета НБУ и принятие решения по учетной ставке. Многие участники рынка и даже простые люди начали связывать эти два обстоятельства, что стало основой для различных трактовок и слухов.
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В разговоре с 24 Каналом банкир Анна Золотько развеяла слухи относительно колебаний валюты в конце сентября и объяснила причины ажиотажа.
Формальным поводом стали слова министра финансов, выразившего обеспокоенность укреплением гривны. Со вторника мы фиксировали очень значительный рост объема спроса на безналичную валюту и приобретение долларов и евро с размещением на трехмесячном депозите.
На рынке ощутимо выросли девальвационные настроения, а спрос на иностранную валюту существенно увеличился. Этот тренд зафиксировала и статистика НБУ: с понедельника по среду объем приобретенной по этим двум инструментам валюты, вырос в среднем до 19 миллионов долларов.
Это привело к росту курса в наличном сегменте: на пике в середине недели стоимость американского доллара достигала 38,3 гривны за доллар. Банкир акцентирует: несмотря на то, что НБУ не принимал никаких курсовых решений, стоимость доллара на наличном рынке удерживается на достаточно высоких отметках 38,1 – 38,3 гривны за доллар.
Золотько считает, что расширение возможности для приобретения валюты в безналичном сегменте будет способствовать частичному перетоку спроса с наличного на безналичный рынок. По ее мнению, если неделя пройдет относительно спокойно с точки зрения дискуссий по курсу и решениям по валютным правилам, ситуация на рынке должна начать успокаиваться.
В пятницу должны постепенно вернуть наличный курс в диапазон 37 – 38 гривен за доллар. Правда, учитывая усиление девальвационных настроений в обществе, на это может уйти немного больше времени, чем ожидалось. На мой взгляд, в ближайшую неделю стоимость американского доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 37,7 – 38,4 гривны за доллар.
– прогнозирует Золотько
Дальнейший рост курса сдерживается усилением предложения безналичной валюты со стороны банков: за прошедшую неделю количество финучреждений, предлагающих продажу валюты в пределах лимита 50 000 грн, возросло до 28. Причем более половины из них продают безналичный доллар по курсу не выше 37,5 гривны за доллар. Это очень существенный сдерживающий фактор для наличного рынка.