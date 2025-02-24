НБУ опустив курси валют за вихідні

Курс офіційного долара найбільше втратив за вихідні в ціні. Валюта опустилася на 14 копійок. Водночас курс євро втратив всього 5 копійок. Цікаво, що на 25 лютого НБУ зміниться ціни в бік дорожчання.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,59 гривні. Тобто ціна валюти впала на 14 копійок проти 21 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,50. Тобто ціна впала на 5 копійок.

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Станом на 25 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,70 гривні,

євро – 43,64 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 24 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,40 гривні , продаж – по 41,99 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,82 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,60 гривні, продаж – 42,10 гривні.

На який курс очікувати в останній тиждень зими

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, цього тижня курс на ринку майже не зміниться.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ринок може перебувати й під тиском різноманітних обставин, однак Нацбанк зможете мінімізувати курсові зміни завдяки своїм діям.

Крім того, вартує уваги і суто сезонний чинник зниження попиту на валюту через суттєве, порівняно з груднем, скорочення видатків. А ще на ринок вийшли експортери, що намагаються реалізувати надлишок валюти, що саме по собі свідчить про певну курсову стабільність, яка триватиме і надалі.

Зверніть увагу! Готівковий ринок реагуватиме на курсові показники міжбанку з додаванням незначної комісії: 41,60 – 42,20 гривні за долар (на міжбанку) та 41,60 – 42,30 гривні за долар (на готівковому ринку).