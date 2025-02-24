Скільки валюти продав Нацбанк

З 17 по 21 лютого НБУ продав на міжбанківському ринку валюту на суму 1,191 мільярда доларів, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Кількість проданої валюти вже на 77,8% більша порівняно з попереднім тижнем. З початку року НБУ реалізував на міжбанківському ринку 6,066 мільярда доларів, що майже вдвічі перевищує суму міжнародної бюджетної підтримки, яка склала 3,1 мільярда доларів.

Зауважте! Національний банк України активно втручається у ринкову динаміку, регулюючи курс долара через продаж валюти. Цей підхід допомагає балансувати безготівковий ринок і встановлювати офіційний курс.

Як НБУ регулює курс

За останній тиждень НБУ знизив офіційний курс на 3 копійки, з 41,62 до 41,59 гривні за долар, хоча протягом тижня курс тимчасово підскочив до 41,73 гривні за долар і в кінці знову знизився.

Зауважте! Готівковий ринок тісно пов'язаний з міжбанком, де курс долара також знизився на 10 копійок до 41,85 гривні за долар, що значно нижче від максимального рівня на початку січня, коли він сягав понад 43 гривні.