Сколько валюты продал Нацбанк

С 17 по 21 февраля НБУ продал на межбанковском рынке валюту на сумму 1,191 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Количество проданной валюты уже на 77,8% больше по сравнению с предыдущей неделей. С начала года НБУ реализовал на межбанковском рынке 6,066 миллиарда долларов, что почти вдвое превышает сумму международной бюджетной поддержки, которая составила 3,1 миллиарда долларов.

Заметьте! Национальный банк Украины активно вмешивается в рыночную динамику, регулируя курс доллара через продажу валюты. Этот подход помогает балансировать безналичный рынок и устанавливать официальный курс.

Как НБУ регулирует курс

За последнюю неделю НБУ снизил официальный курс на 3 копейки, с 41,62 до 41,59 гривны за доллар, хотя в течение недели курс временно подскочил до 41,73 гривны за доллар и в конце снова снизился.

Заметьте! Наличный рынок тесно связан с межбанком, где курс доллара также снизился на 10 копеек до 41,85 гривны за доллар, что значительно ниже максимального уровня в начале января, когда он достигал более 43 гривны.