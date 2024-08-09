Офіційний курс наприкінці тижня зріс в ціні

Ціна офіційний валют хоч і зросла, але такий ріст виявився зовсім не суттєвим. Долар підійнявся лише на 1 копійку, а євро – на 4 копійки.

Офіційний курс 9 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 40,99 гривні за долар. Тобто ціна валюти виросла всього на 1 копійку.

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Офіційний курс євро натомість суттєво подорожчав до 44,80 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 4 копійки.

Станом на 12 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,11 гривні,

євро – 44,88 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 9 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 40,81 гривні , а продаж – 41,30 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41 гривні , а продаж – 41,40 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,20 гривні, а продаж – 41,30 гривні.

Гривня знецінюється

Як розповів 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, на таку ситуацію із гривнею є певні причини.

Це більш вигідно переводити долари чи іншу валюту в гривні для того, щоб фінансувати бюджет,

Підвищити платежі та збори, які виступають із зовнішньої економічної діяльності та прив'язані до митниці.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик До речі, інфляція, яку ми бачимо, також буде підтримувати зростання надходжень бюджетних.