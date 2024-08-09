Офіційний курс 9 серпня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 40,99 гривні за долар. Тобто ціна валюти виросла всього на 1 копійку.
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Офіційний курс євро натомість суттєво подорожчав до 44,80 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 4 копійки.
Станом на 12 серпня, курс від НБУ буде такий:
- долар – 41,11 гривні,
- євро – 44,88 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 9 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 40,81 гривні, а продаж – 41,30 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 41 гривні, а продаж – 41,40 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,20 гривні, а продаж – 41,30 гривні.
Гривня знецінюється
Як розповів 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, на таку ситуацію із гривнею є певні причини.
- Це більш вигідно переводити долари чи іншу валюту в гривні для того, щоб фінансувати бюджет,
- Підвищити платежі та збори, які виступають із зовнішньої економічної діяльності та прив'язані до митниці.
До речі, інфляція, яку ми бачимо, також буде підтримувати зростання надходжень бюджетних.