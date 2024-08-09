Офіційний курс 9 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 40,99 гривні за долар. Тобто ціна валюти виросла всього на 1 копійку.

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Офіційний курс євро натомість суттєво подорожчав до 44,80 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 4 копійки.

Станом на 12 серпня, курс від НБУ буде такий:

  • долар – 41,11 гривні,
  • євро – 44,88 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 9 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

  • У банках: купівля – 40,81 гривні, а продаж – 41,30 гривні.
  • В обмінниках: купівля – на рівні 41 гривні, а продаж – 41,40 гривні.
  • На чорному ринку: купівля – 41,20 гривні, а продаж – 41,30 гривні.

Гривня знецінюється

Як розповів 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, на таку ситуацію із гривнею є певні причини.

  • Це більш вигідно переводити долари чи іншу валюту в гривні для того, щоб фінансувати бюджет,
  • Підвищити платежі та збори, які виступають із зовнішньої економічної діяльності та прив'язані до митниці.

Андрій Шевчишин

Фінансовий аналітик

До речі, інфляція, яку ми бачимо, також буде підтримувати зростання надходжень бюджетних.