7 березня, 18:09
Скільки доведеться витратити на покупку 100 доларів та 100 євро напередодні 8 березня
Основні тези
- Офіційний курс долара на 7 березня – 41,27 гривні, середній банківський курс купівлі – 41,10 гривень, продажу – 41,60 гривень.
- Офіційний курс євро – 44,56 гривні, середній банківський курс купівлі – 44,30 гривні, продажу – 44,97 гривні.
Курс долара у березні залишається стабільним. А от євро продемонстрував зростання.
Як змінився курс долара в Україні
7 березня офіційний курс долара в Україні сягнув – 41,27 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Відповідно до даних "Мінфіну", сьогодні середній банківський курс долара такий:
- купівля – 41,10 гривень за долар;
- продаж – 41,60 гривень за долар.
В обмінниках курс долара відрізняється:
- купівля – 41,27 гривні за долар;
- продаж – 41,35 гривні за долар.
За скільки можна купити 100 доларів сьогодні
- у банку 100 доларів сьогодні можна буде придбати в середньому 4 160 гривень;
- а от в обмінниках на покупку 100 доларів потрібно буде витратити приблизно 4 135 гривень.
Як змінився курс євро у березні
За даними НБУ, офіційний курс євро сьогодні – 44,56 гривні. Він вагомо зріс у порівнянні з показниками минулого тижня.
Нагадаємо! 1 березня офіційний курс євро був – 43,49 гривні.
У банках, згідно з даними "Мінфіну", середній курс євро 7 березня такий:
- купівля – 44,30 гривні за євро;
- продаж – 44,97 гривні за євро.
В обмінниках ситуація така:
- купівля – 44,66 гривні за євро;
- продаж – 44,88 гривні за євро.
Яку суму потрібно витратити на 100 євро 7 березня
- аби придбати 100 євро в банку, сьогодні потрібно витратити орієнтовно 4 497 гривень;
- для придбання 100 євро в обміннику, необхідно мати приблизно 4 488 гривень.