Как изменился курс доллара в Украине
7 марта официальный курс доллара в Украине достиг – 41,27 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Согласно данным "Минфина", сегодня средний банковский курс доллара таков:
- покупка – 41,10 гривны за доллар;
- продажа – 41,60 гривны за доллар.
В обменниках курс доллара отличается:
- покупка – 41,27 гривны за доллар;
- продажа – 41,35 гривны за доллар.
За сколько можно купить 100 долларов сегодня
- в банке 100 долларов сегодня можно будет приобрести в среднем за 4 160 гривен;
- а вот в обменниках на покупку 100 долларов нужно будет потратить примерно 4 135 гривен.
Как изменился курс евро в марте
По данным НБУ, официальный курс евро сегодня – 44,56 гривны. Он весомо вырос по сравнению с показателями прошлой недели.
Напомним! 1 марта официальный курс евро был – 43,49 гривны.
В банках, согласно данным "Минфина", средний курс евро 7 марта таков:
- покупка – 44,30 гривны за евро;
- продажа – 44,97 гривны за евро.
В обменниках ситуация такая:
- покупка – 44,66 гривны за евро;
- продажа – 44,88 гривны за евро.
Какую сумму нужно потратить на 100 евро 7 марта
- чтобы приобрести 100 евро в банке, сегодня нужно потратить ориентировочно 4 497 гривен;
- для приобретения 100 евро в обменнике, необходимо иметь примерно 4 488 гривен.