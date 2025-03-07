Как изменился курс доллара в Украине

7 марта официальный курс доллара в Украине достиг – 41,27 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Согласно данным "Минфина", сегодня средний банковский курс доллара таков:

покупка – 41,10 гривны за доллар;

продажа – 41,60 гривны за доллар.

В обменниках курс доллара отличается:

покупка – 41,27 гривны за доллар;

продажа – 41,35 гривны за доллар.

За сколько можно купить 100 долларов сегодня

в банке 100 долларов сегодня можно будет приобрести в среднем за 4 160 гривен;

100 долларов сегодня можно будет приобрести в среднем за 4 160 гривен; а вот в обменниках на покупку 100 долларов нужно будет потратить примерно 4 135 гривен.

Как изменился курс евро в марте

По данным НБУ, официальный курс евро сегодня – 44,56 гривны. Он весомо вырос по сравнению с показателями прошлой недели.

Напомним! 1 марта официальный курс евро был – 43,49 гривны.

В банках, согласно данным "Минфина", средний курс евро 7 марта таков:

покупка – 44,30 гривны за евро;

продажа – 44,97 гривны за евро.

В обменниках ситуация такая:

покупка – 44,66 гривны за евро;

продажа – 44,88 гривны за евро.

Какую сумму нужно потратить на 100 евро 7 марта