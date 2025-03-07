Як змінився курс долара в Україні

7 березня офіційний курс долара в Україні сягнув – 41,27 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Портові збори для китайських кораблів: США готують новий крок у торгівельній війні

Відповідно до даних "Мінфіну", сьогодні середній банківський курс долара такий:

купівля – 41,10 гривень за долар;

продаж – 41,60 гривень за долар.

В обмінниках курс долара відрізняється:

купівля – 41,27 гривні за долар;

продаж – 41,35 гривні за долар.

За скільки можна купити 100 доларів сьогодні

у банку 100 доларів сьогодні можна буде придбати в середньому 4 160 гривень;

100 доларів сьогодні можна буде придбати в середньому 4 160 гривень; а от в обмінниках на покупку 100 доларів потрібно буде витратити приблизно 4 135 гривень.

Як змінився курс євро у березні

За даними НБУ, офіційний курс євро сьогодні – 44,56 гривні. Він вагомо зріс у порівнянні з показниками минулого тижня.

Нагадаємо! 1 березня офіційний курс євро був – 43,49 гривні.

У банках, згідно з даними "Мінфіну", середній курс євро 7 березня такий:

купівля – 44,30 гривні за євро;

продаж – 44,97 гривні за євро.

В обмінниках ситуація така:

купівля – 44,66 гривні за євро;

продаж – 44,88 гривні за євро.

Яку суму потрібно витратити на 100 євро 7 березня