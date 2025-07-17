Валюта дорожчає: 500 доларів у гривнях це зараз скільки

Курс долара був стабільним з початку року. Зміни, які відбувалися, майже не відчувалися. З початку тижня долар трохи подорожчав.

Який офіційний курс долара зараз? Офіційний курс долара в Україні, станом на 17 липня, складає – 41,81 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Банки очікують на зміни: коли найкращий час для гривневих депозитів Якщо спиратися на дані "Мінфіну", середній курс долара у банку змінився таким чином: купівля – 41,60 гривень за долар США;

продаж – 42,10 гривень за долар США. Змінилась ситуація і в обмінниках. Там середній курс зараз такий: купівля – 41,72 гривні за долар США;

продаж – 41,80 гривні за долар США. Скільки треба гривень для покупки 500 доларів зараз аби придбати 500 доларів у банку зараз необхідно приблизно – 21 050 гривень;

для покупки 500 доларів в обміннику необхідно уже орієнтовно – 20 900 гривень. Яку суму гривень можна виручити при обміні 500 доларів якщо обмінювати 500 доларів у банку, вдасться отримати орієнтовно – 20 800 гривень;

при обміні 500 доларів в обміннику вдасться виручити приблизно – 20 860 гривень. Зверніть увагу! Курс може відрізнятися, залежно від місця обміну.