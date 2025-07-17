17 липня, 15:13
Валюта дорожчає: 500 доларів у гривнях це зараз скільки
Основні тези
- Офіційний курс долара в Україні на 17 липня становить 41,81 гривні.
- Для покупки 500 доларів у банку потрібно приблизно 21 050 гривень, а в обміннику - 20 900 гривень.
Курс долара був стабільним з початку року. Зміни, які відбувалися, майже не відчувалися. З початку тижня долар трохи подорожчав.
Який офіційний курс долара зараз?
Офіційний курс долара в Україні, станом на 17 липня, складає – 41,81 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Якщо спиратися на дані "Мінфіну", середній курс долара у банку змінився таким чином:
- купівля – 41,60 гривень за долар США;
- продаж – 42,10 гривень за долар США.
Змінилась ситуація і в обмінниках. Там середній курс зараз такий:
- купівля – 41,72 гривні за долар США;
- продаж – 41,80 гривні за долар США.
Скільки треба гривень для покупки 500 доларів зараз
- аби придбати 500 доларів у банку зараз необхідно приблизно – 21 050 гривень;
- для покупки 500 доларів в обміннику необхідно уже орієнтовно – 20 900 гривень.
Яку суму гривень можна виручити при обміні 500 доларів
- якщо обмінювати 500 доларів у банку, вдасться отримати орієнтовно – 20 800 гривень;
- при обміні 500 доларів в обміннику вдасться виручити приблизно – 20 860 гривень.
Зверніть увагу! Курс може відрізнятися, залежно від місця обміну.