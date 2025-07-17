Какой официальный курс доллара сейчас?

Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 17 июля, составляет – 41,81 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Если опираться на данные "Минфина", средний курс доллара в банке изменился следующим образом:

покупка – 41,60 гривны за доллар США;

продажа – 42,10 гривны за доллар США.

Изменилась ситуация и в обменниках. Там средний курс сейчас такой:

покупка – 41,72 гривны за доллар США;

продажа – 41,80 гривны за доллар США.

Сколько надо гривен для покупки 500 долларов сейчас

чтобы приобрести 500 долларов в банке сейчас необходимо примерно – 21 050 гривен;

для покупки 500 долларов в обменнике необходимо уже ориентировочно – 20 900 гривен.

Какую сумму гривен можно выручить при обмене 500 долларов

если обменивать 500 долларов в банке, удастся получить ориентировочно – 20 800 гривен;

при обмене 500 долларов в обменнике удастся выручить примерно – 20 860 гривен.

Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от места обмена.