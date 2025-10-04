Курс долара на початку жовтня стабільний. Відбуваються лише незначні зміни. Коливання на валютному ринку майже невідчутні.

Який курс долара в Україні на початку жовтня?

Станом на 4 жовтня, офіційний курс долара в Україні – 41,28 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

За даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні:

купівля – 41,05 гривень за долар США;

продаж – 41,50 гривні за долар США.

А от в обмінниках середній курс наступний:

купівля – 41,22 гривні за долар США;

продаж – 41,31 гривні за долар США.

Скільки сьогодні треба гривень, аби купити 200 доларів?

у банку 200 доларів можна купити за орієнтовно – 8 300 гривень;

а от в обміннику 200 доларів вдасться придбати за приблизно – 8 262 гривень.

Скільки гривень можна отримати зараз за 200 доларів?

якщо обмінювати 200 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 8 210 гривень;

при обміні 200 доларів в обміннику, вдасться отримати уже приблизно – 8 244 гривень.

Що відбувається з курсом долара?

Протягом жовтня відчутних змін курсу долара очікувати не варто. Коливання відбуватимуться в межах – 41,20 до 42,20 гривні.

З 6 по 12 жовтня коридор валютних коливань на міжбанку та на готівковому ринку буде аналогічний. Він перебуватиме в межах 41 – 41,50 гривні.

Нагадаємо! В Україні діє режим "керованої гнучкості". Це означає, що регулятор м'яко регулює ситуацію на ринку, зокрема, завдяки валютним інтервенціям.