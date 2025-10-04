Укр Рус
Економіка Новини економіки 200 доларів це скільки гривень сьогодні
4 жовтня, 22:32
200 доларів це скільки гривень сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Станом на 4 жовтня, офіційний курс долара в Україні становить 41,28 гривні за долар.
  • 200 доларів можна купити в банку за приблизно 8 300 гривень, а в обміннику за 8 262 гривень.

Курс долара на початку жовтня стабільний. Відбуваються лише незначні зміни. Коливання на валютному ринку майже невідчутні.

Який курс долара в Україні на початку жовтня?

Станом на 4 жовтня, офіційний курс долара в Україні – 41,28 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

За даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні:

  • купівля – 41,05 гривень за долар США;
  • продаж – 41,50 гривні за долар США.

А от в обмінниках середній курс наступний:

  • купівля – 41,22 гривні за долар США;
  • продаж – 41,31 гривні за долар США.

Скільки сьогодні треба гривень, аби купити 200 доларів?

  • у банку 200 доларів можна купити за орієнтовно – 8 300 гривень;
  • а от в обміннику 200 доларів вдасться придбати за приблизно – 8 262 гривень.

Скільки гривень можна отримати зараз за 200 доларів?

  • якщо обмінювати 200 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 8 210 гривень;
  • при обміні 200 доларів в обміннику, вдасться отримати уже приблизно – 8 244 гривень.

Що відбувається з курсом долара?

  • Протягом жовтня відчутних змін курсу долара очікувати не варто. Коливання відбуватимуться в межах – 41,20 до 42,20 гривні.

  • З 6 по 12 жовтня коридор валютних коливань на міжбанку та на готівковому ринку буде аналогічний. Він перебуватиме в межах 41 – 41,50 гривні.

Нагадаємо! В Україні діє режим "керованої гнучкості". Це означає, що регулятор м'яко регулює ситуацію на ринку, зокрема, завдяки валютним інтервенціям.