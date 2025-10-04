Який курс долара в Україні на початку жовтня?
Станом на 4 жовтня, офіційний курс долара в Україні – 41,28 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
За даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні:
- купівля – 41,05 гривень за долар США;
- продаж – 41,50 гривні за долар США.
А от в обмінниках середній курс наступний:
- купівля – 41,22 гривні за долар США;
- продаж – 41,31 гривні за долар США.
Скільки сьогодні треба гривень, аби купити 200 доларів?
- у банку 200 доларів можна купити за орієнтовно – 8 300 гривень;
- а от в обміннику 200 доларів вдасться придбати за приблизно – 8 262 гривень.
Скільки гривень можна отримати зараз за 200 доларів?
- якщо обмінювати 200 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 8 210 гривень;
- при обміні 200 доларів в обміннику, вдасться отримати уже приблизно – 8 244 гривень.
Що відбувається з курсом долара?
Протягом жовтня відчутних змін курсу долара очікувати не варто. Коливання відбуватимуться в межах – 41,20 до 42,20 гривні.
З 6 по 12 жовтня коридор валютних коливань на міжбанку та на готівковому ринку буде аналогічний. Він перебуватиме в межах 41 – 41,50 гривні.
Нагадаємо! В Україні діє режим "керованої гнучкості". Це означає, що регулятор м'яко регулює ситуацію на ринку, зокрема, завдяки валютним інтервенціям.