Що відбувається з курсом долара в кінці травня

Офіційний курс гривні до долара в період з 19 по 23 травня не відзначився різкими коливаннями. Після невеликого послаблення на початку тижня, ринок швидко відновив тренд на зміцнення.

Що відбувається з курсом долара в Україні

У коментарі 24 Каналу банкірка Ганна Золотько зауважила, що наприкінці тижня відбулося незначне коригування у бік підвищення курсу. Однак загальна ситуація залишалася контрольованою, без ознак тиску на валютний ринок.

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Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На міжбанківському валютному ринку України зберігався вузький курсовий коридор. На початку тижня курс коливався в межах 41,39 – 41,57 гривні за долар, протягом наступних днів котирування незначно змінювалися, демонструючи поступову стабілізацію.

Як зауважує банкірка, наприкінці тижня ринок закріпився поблизу позначок 41,52 – 41,55 гривні за долар. Це свідчить про відсутність значного тиску на валюту.

Варто відзначити і те, що НБУ майже не втручався у ринок. Таким чином він забезпечив попит на валюту у звичному обсязі.

Курсових коливань на минулому тижні не було і станом на п’ятницю середні ціни в касах банків складали 41,12 – 41,70 гривні за долар,

– вказує Золотько.

Зверніть увагу! З 26 по 30 травня банкірка прогнозує відносну стабільність курсу долара до гривні, якщо не буде непередбачуваних зовнішніх чи внутрішніх шоків.