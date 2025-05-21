21 травня, 11:09
Потрібно готуватися: коли в Україні зросте долар до 46
Основні тези
- Середній курс долара прогнозується: 2025 рік - 43,3 грн, 2026 рік - 44,7 грн, 2027 рік - 45,2 грн, 2028 рік - 45,6 грн.
- На кінець року прогнозований курс: 2025 рік - 43,7 грн, 2026 рік - 44,8 грн, 2027 рік - 45,3 грн, 2028 рік - 45,8 грн.
Мінфін займається підготовкою бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки. Зокрема, там буде міститись макроекономічний прогноз.
Яким буде курс долара в Україні
Теперішній прогноз значно кращий ніж той, який був торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.
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Нагадаю, що бюджетну декларацію має уряд схвалити до 1 червня, тому ще щось може змінитися. Але не думаю що суттєво.
Як каже Железняк, в проєкті бюджетної декларації вказано такі цифри:
- у 2025 році середній курс, імовірно, буде – 43,3 гривні за долар;
- у 2026 році – 44,7 гривні за долар;
- у 2027 році – 45,2 гривні за долар;
- у 2028 році – 45,6 гривні за долар.
Водночас на кінець року курс долара, на думку Мінфіну, імовірно, буде таким:
- у 2025 році – 43,7 гривні за долар;
- у 2026 році – 44,8 гривні за долар;
- у 2027 році – 45,3 гривні за долар;
- у 2028 році – 45,8 гривні за долар.