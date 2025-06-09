Як зміниться курс долара протягом літа 2025
- Курс долара в Україні залишатиметься стабільним, зокрема, завдяки контролю НБУ.
- На початку червня НБУ продав 639 мільйонів доларів з резервів.
Курс долара в Україні і надалі залишатиметься стабільним. Зокрема, завдяки контролю від регулятора.
Що було з курсом долара на початку червня
На минулому тижні НБУ продав з міжнародних резервів 639 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд ICU.
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Зверніть увагу! Ця сума залишається на рівні попереднього тижня. Також потрібно відзначити, що вказане значення більше ніж середньотижневий обсяг інтервенцій, який здійснювався з початку повномасштабної війни.
Також на минулому тижні НБУ посилив офіційний курс гривні:
- спочатку долар був трохи менш як 41,5 гривні за долар;
- в п'ятницю він знизився до 41,4 гривні за долар.
Зауважте! У готівковому сегменті майже не відбулося змін. Там курс був на рівні 41,1 – 41,7 гривні за долар.
Що відбуватиметься з курсом долара з червня по серпень 2025
У огляді йдеться про те, що НБУ залишається основним продавцем валюти на ринку. Саме регулятор своїми діями не дає гривні слабшати.
НБУ не поспішатиме відмовлятися від політики міцної гривні в найближчі місяці,
– повідомляють аналітики ICU.
Варто відзначити і те, що в роздрібному сегменті на початку місяця традиційно зростає попит на валюту.
Нагадаємо! Це пов'язано з тим, що саме на початку місяця у фізосіб оновлюються ліміти на придбання валюти саме онлайн.