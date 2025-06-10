Курс валют у банках

Станом на ранок 10 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (+5 копійок проти 6 червня) та продаж по 41,80 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро проходить по 47,10 гривні (-5 копійок), продаж – по 47,79 гривні (+4 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,51 гривні (+6 копійок), а продати по 41,50 гривні (+6 копійок).

(+6 копійок), а продати (+6 копійок). Купівля євро по 47,50 гривні (-1 копійка), а продаж по 47,70 гривні (+6 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 9 червня, долари купують у середньому по: 41,01 гривні (+6 копійок), а продають по 41,56 гривні (+23 копійки), за даними finance.ua.

(+6 копійок), а продають (+23 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 47,35 гривні (+2 копійки), а продають по 47,75 гривні (-18 копійок).

Що було з доларом минулого тижня

Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що з 2 по 6 червня курс долара на готівковому ринку демонстрував поступове укріплення гривні. Це відбувалося на фоні зниження попиту на долар серед населення та стабільної ситуації на валютному ринку:

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Найнижчі значення за тиждень спостерігалися 5 та 6 червня – 41,38 гривні за долар у середині дня, однак підсумковий курс на кінець тижня становив 41,41 гривні за долар

Відтак, за словами Золотько, тиждень минулий завершився на мінімальних рівнях 41,07 – 41,62 гривні за долар. А щодо прогнозу на цей тиждень, то курс валюти, ймовірно, залишатиметься стабільним із незначними коливаннями.