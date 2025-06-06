Курс валют у банках

Станом на ранок 6 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,15 гривні (-7 копійок проти 5 червня) та продаж по 41,75 гривні (-4 копійки).

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Купівля євро проходить по 47,15 гривні (+5 копійок), продаж – по 47,75 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,45 гривні (-7 копійок), а продати по 41,44 гривні (-2 копійок).

(-7 копійок), а продати (-2 копійок). Купівля євро по 47,51 гривні (+8 копійок), а продаж по 47,64 гривні (+9 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 5 червня, долари купують у середньому по: 40,62 гривні (-37 копійок), а продають по 41,57 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(-37 копійок), а продають (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 47,30 гривні (-10 копійок), а продають по 48,10 гривні (+27 копійок).

Яким буде долар у червні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, за всіма ознаками ситуація на валютному ринку посередині червня залишиться без істотних змін. Відтак, з одного боку посівна вже закінчилась і рівень експортних надходжень має зменшитись.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З іншого боку – попит залишиться на більш-менш притомному рівні і Нацбанку не доведеться збільшувати обсяг валютних інтервенції. До речі, щоденний обсяг валютних вливань на ринок не перевищуватиме 600 – 800 мільйонів доларів.

Прогнозується, що з наступного тижня на готівковому ринку долар буде на рівні 41,6 – 41,8 гривні.