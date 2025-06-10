Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (+5 копеек против 6 июня) и продажа по 41,80 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро проходит по 47,10 гривны (-5 копеек), продажа – по 47,79 гривны (+4 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,51 гривне (+6 копеек), а продать по 41,50 гривны (+6 копеек).

(+6 копеек), а продать (+6 копеек). Покупка евро по 47,50 гривны (-1 копейка), а продажа по 47,70 гривны (+6 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 9 июня, доллары покупают в среднем по: 41,01 гривне (+6 копеек), а продают по 41,56 гривны (+23 копейки), по данным finance.ua.

(+6 копеек), а продают (+23 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,35 гривны (+2 копейки), а продают по 47,75 гривны (-18 копеек).

Что было с долларом на прошлой неделе

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что со 2 по 6 июня курс доллара на наличном рынке демонстрировал постепенное укрепление гривны. Это происходило на фоне снижения спроса на доллар среди населения и стабильной ситуации на валютном рынке:

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank Самые низкие значения за неделю наблюдались 5 и 6 июня – 41,38 гривны за доллар в середине дня, однако итоговый курс на конец недели составил 41,41 гривны за доллар

Поэтому, по словам Золотько, неделю прошлую завершился на минимальных уровнях 41,07 – 41,62 гривны за доллар. А по прогнозу на эту неделю, то курс валюты, вероятно, будет оставаться стабильным с незначительными колебаниями.