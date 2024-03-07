Долар майже по 40: що відбувається на валютному ринку

В середині березня ситуація на валютному ринку не випадатиме за наявні кількамісячні тренди. Долар матиме стабільне значення, попри імовірні загрози.

Яка ситуація на валютному ринку зараз

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий відзначив, що у середині березня на валютному ринку значних змін не очікується. За його словами, поточні курси залежать саме від співвідношення попиту і пропозиції.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку В ситуативних умовах, як це спостерігалося в останню декаду лютого, зниження інтервенцій зі "звичних" тижневих 500 – 600 мільйонів доларів до 200 – 300 мільйонів доларів при домінуванні попиту, який на 10% перевищував пропозицію, стало головною причиною незначного зростання курсів валют, в середньому на 2,5 – 3%.

Лєсовий зауважує, що ринок "живий" і такі зміни вважаються ситуативними. При збільшенні чи поверненні обсягів валютних вливань на міжбанк до звичних позначок та досягненні балансу між попитом і пропозицією курси валют можуть дещо знизитися.

Готівковий ринок формуватиме власні курси з огляду на курсові показники міжбанку. Розуміємо, що при курсоутворенні продовжиться домінування міжбанку,

– наголошує Лєсовий.

Якими будуть курсові зміни з 11 березня

На валютному ринку очікуються часті зміни курсів, як у бік зростання, так і бік зменшення. Загалом ситуація буде така:

зміни на міжбанку не перевищать 0,2 гривні;

на готівкового ринку – до 0,5 гривень.

різниця між курсами купівлі та продажу не перевищить 0,1 гривні на міжбанку, 0,5 гривень в комерційних банках – та 1 гривні в обмінниках.

Провідну роль відіграватиме міжбанк та тактичні кроки регулятора з досягнення балансу між попитом і пропозицією. І наразі відсутні будь-які потенційно загрозливі обставини, що можуть радикально змінити кон’юнктуру ринку,

– вважає банкір

На думку Лєсового, курсові зміни залишаться на рівні попередніх 2 тижнів. Очікуванні значення такі:

на міжбанку 38,5 – 39,25 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро;

на готівковому ринку 38,8 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.