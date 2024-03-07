Какая ситуация на валютном рынке сейчас

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой отметил, что в середине марта на валютном рынке значительных изменений не ожидается. По его словам, текущие курсы зависят именно от соотношения спроса и предложения.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В ситуативных условиях, как это наблюдалось в последнюю декаду февраля, снижение интервенций с "привычных" недельных 500 – 600 миллионов долларов до 200 – 300 миллионов долларов при доминировании спроса, который на 10% превышал предложение, стало главной причиной незначительного роста курсов валют, в среднем на 2,5 – 3%.

Лесовой отмечает, что рынок "живой" и такие изменения считаются ситуативными. При увеличении или возвращении объемов валютных вливаний на межбанк до привычных отметок и достижении баланса между спросом и предложением курсы валют могут несколько снизиться.

Наличный рынок будет формировать собственные курсы, учитывая курсовые показатели межбанка. Понимаем, что при курсообразовании продолжится доминирование межбанка,

– отмечает Лесовой.

Какими будут курсовые изменения с 11 марта

На валютном рынке ожидаются частые изменения курсов, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения. В целом ситуация будет такая:

изменения на межбанке не превысят 0,2 гривны;

на наличном рынке – до 0,5 гривен.

разница между курсами покупки и продажи не превысит 0,1 гривны на межбанке, 0,5 гривен в коммерческих банках – и 1 гривны в обменниках.

Ведущую роль будет играть межбанк и тактические шаги регулятора по достижению баланса между спросом и предложением. И пока отсутствуют какие-либо потенциально угрожающие обстоятельства, которые могут радикально изменить конъюнктуру рынка,

– считает банкир

По мнению Лесового, курсовые изменения останутся на уровне предыдущих 2 недель. Ожидаемые значения следующие:

на межбанке 38,5 – 39,25 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро;

на наличном рынке 38,8 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

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