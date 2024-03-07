Яка ситуація на валютному ринку зараз
У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий відзначив, що у середині березня на валютному ринку значних змін не очікується. За його словами, поточні курси залежать саме від співвідношення попиту і пропозиції.
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В ситуативних умовах, як це спостерігалося в останню декаду лютого, зниження інтервенцій зі "звичних" тижневих 500 – 600 мільйонів доларів до 200 – 300 мільйонів доларів при домінуванні попиту, який на 10% перевищував пропозицію, стало головною причиною незначного зростання курсів валют, в середньому на 2,5 – 3%.
Лєсовий зауважує, що ринок "живий" і такі зміни вважаються ситуативними. При збільшенні чи поверненні обсягів валютних вливань на міжбанк до звичних позначок та досягненні балансу між попитом і пропозицією курси валют можуть дещо знизитися.
Готівковий ринок формуватиме власні курси з огляду на курсові показники міжбанку. Розуміємо, що при курсоутворенні продовжиться домінування міжбанку,
– наголошує Лєсовий.
Якими будуть курсові зміни з 11 березня
На валютному ринку очікуються часті зміни курсів, як у бік зростання, так і бік зменшення. Загалом ситуація буде така:
- зміни на міжбанку не перевищать 0,2 гривні;
- на готівкового ринку – до 0,5 гривень.
- різниця між курсами купівлі та продажу не перевищить 0,1 гривні на міжбанку, 0,5 гривень в комерційних банках – та 1 гривні в обмінниках.
Провідну роль відіграватиме міжбанк та тактичні кроки регулятора з досягнення балансу між попитом і пропозицією. І наразі відсутні будь-які потенційно загрозливі обставини, що можуть радикально змінити кон’юнктуру ринку,
– вважає банкір
На думку Лєсового, курсові зміни залишаться на рівні попередніх 2 тижнів. Очікуванні значення такі:
- на міжбанку 38,5 – 39,25 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро;
- на готівковому ринку 38,8 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.