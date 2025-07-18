Стабільність чи новий стрибок: який курс долара прогнозують українці та банки

Прогнози щодо курсу долара в Україні змінюються. Хоча банки ставлять на стабільність валюти, більшість українців очікують зростання курсу.

Яку прогнози щодо курсу долара?

Фінансові аналітики в Україні погіршили свій прогноз щодо курсу долара на наступні 12 місяців. У травні їхній прогноз складав 44,47 гривні за один долар, а вже у липні – 44,74 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування НБУ.

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Настрої аналітиків розділяють українські домогосподарства. Якщо у травні населення прогнозувало курс на рівні 43,10 гривні за долар, то у червні очікування підвищилися до 43,68 гривні.

Зате банкіри зберігають спокій і вже кілька місяців поспіль стабільно називають один і той же курс долара. З квітня по липень вони дають прогноз 45,29 гривні за долар.

Важливо! Український бізнес навіть покращив свої очікування. Керівники компаній, за останніми даними, очікують курс на 12 місяців на рівні 43,84 гривні за долар. Хоча ще у лютому вони очікували 44,23 гривні за долар.

Який прогноз курсу долара на наступні 3 роки?

Разом з тим Мінфін дав свій прогноз щодо курсу долара. У проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 рік зазначається, що очікування на 2025 рік складають 43,3 гривні за долар.

Прогноз на наступні три роки наступний:

на 2026 рік – 44,7 гривні за долар;

на 2027 рік – 45,2 гривні за долар;

на 2028 рік – 45,6 гривні за долар.

Варто знати! У держбюджеті на 2025 рік середній курс американської валюти закладений на рівні 45 гривні за 1 долар.