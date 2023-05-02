Як змінився долар за останню добу

В банках американська валюта за добу не змінилася у ціні. Втім в обмінниках спостерігається спад при купівлі. Схожа ситуація відбувається й на чорному ринку.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 2 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (без змін проти 1 травня), а купити за 38 гривень (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 41,10 гривня (+10 копійок), а продають в середньому за 41,70 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,36 гривні (-21 копійка), а продають – за 37,92 гривні (+4 копійка), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продають – за (+4 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,86 гривні (-38 копійок), а продаж – 41,68 гривні (+7 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,70 гривні (-1 копійка), а продаж – 37,80 гривні (-10 копійок).

(-1 копійка), а продаж – (-10 копійок). Євро купують по 41,35 гривні (-6 копійок), а продають за 41,50 гривні (-10 копійок).

Яким буде курс у травні

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що спрогнозувати яким буде контрнаступ неможливо. Крім того, тут важливі не так самі результати, як баланс очікувань та реальності.

Відповідно, якщо українці не будуть розчаровані, то споживчий попит пожвавиться й спостерігатиметься додатковий тиск на долар.