Долар слабшає, євро падає: що відбувається з курсом валют сьогодні

Станом на ранок 9 жовтня у банках і на чорному ринку курс долара та євро знову рухається вниз. Однак євро в обмінниках навіть вдалось зміцнитися.

Курс валют у банках

Станом на ранок 9 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (-5 копійок проти 8 жовтня) та продаж – по 41,50 гривні (без змін).

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Купівля євро відбувається по 45,10 гривні (-15 копійок), а продаж – по 45,75 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,38 гривні (-1 копійка), а продати – по 41,45 гривні (-3 копійки).

(-1 копійка), а продати – по (-3 копійки). Купівля євро по 45,60 гривні (-5 копійок), а продаж по 45,75 гривні (-4 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,80 гривні (-3 копійки), а продають – по 41,45 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.

(-3 копійки), а продають – по (-3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,33 гривні (+14 копійок), а продають – по 45,78 гривні (-9 копійок).

Що буде із курсом долара

Тарас Лєсовий пояснив для 24 Каналу, що цього тижня загальна ситуація на ринку залишатиметься стабільною з незначними коливаннями, які не будуть чимось незвичним У тижневому розрізі зміни будуть малопомітними й виглядатимуть майже статично.

Регулятор може бути досить активним на міжбанку, але навряд чи буде потреба в кризових заходах. Щоденні валютні інтервенції очікуються в межах 150–180 мільйонів доларів, що є типовим обсягом для останніх двох місяців..