Турбулентні вихідні: курс долара знову просів у обмінниках

За вихідні курс долара та євро змінили свою вартість в обидві сторони. Валюти значно просіли в обмінниках, але на чорному ринку зберігають стабільність.

Курс валют у банках

З п'ятниці по 23 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,50 гривні (-5 копійок проти 20 жовтня), а продаж – 38,15 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40 гривень (-31 копійка), а продаж – в середньому за 40,60 гривні (+9 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,50 гривні (-32 копійки), а продаж – 38,13 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.

(-32 копійки), а продаж – (-8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,95 гривні (-28 копійок), а продаж – 40,71 гривні (+8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,10 гривні (+10 копійок), а продаж – 38,10 гривні (-5 копійок).

(+10 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 40,32 гривні (+1 копійка), а продають за 40,59 гривні (+8 копійок).

Що буде з курсом долара цього тижня

Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що цього тижня у ціновій політиці долара та євро чекати особливих змін не варто. Він спрогнозував, що курсовий коридор буде в межах 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 42 гривні за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Звісно, з часом, але аж ніяк не раптово, курс валют може дещо зрости. Ринок очікує, що Нацбанк дозволить міжбанківські коливання курсів у ширших межах. Відповідні зміни можуть статися й на готівковому ринку, адже він орієнтується на безготівковий з додаванням поверх курсу ще 1 – 1,5%. Таким чином, цілком можливо, що до кінця року курсові показники можуть змінитися в економічно обґрунтованих межах.

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