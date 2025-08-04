Офіційне євро показало ріст за вихідні. Крім того, на завтра ціна валюти зросте до понад 48 гривень, хоча до цього ціна була нижче цього показника. Натомість долар стабільно залишається на свої традиційних показника.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,76 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 5 копійок проти 1 серпня. Офіційний курс євро складає 47,64 гривні, тобто ціна впала на 10 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Очікують девальвацію гривні та зріст безробіття: економічні настрої українців змінились

Станом на 5 серпня курс валют буде такий:

долар – 41,79 гривні;

євро – 48,34 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 4 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,45 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,75 гривні, продаж – по 41,77 гривні.

Який прогноз курсу євро очікувати цього тижня?

За словами банкіра Тарас Лєсовий для 24 Каналу, коливання євро відбуватиметься в діапазоні від 48,5 гривні до 49,5 гривні цього тижня. А на вартість впливатиме як завжди світові торги щодо пари долар/євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Найголовнішим у цій ситуації буде те, чи зблизяться курси долара та євро. Скорочення розриву між цими світовими валютами потенційно може стати сигналом до зниження курсу євро.

Крім того, Лєсовий додає, що на сьогодні падіння не загрожує ані долару, ані євро. Валюти залишають орієнтирами для світової економіки.