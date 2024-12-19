Поки долар дорожчає, євро втрачає ціну: яка на ринку різниця в цінах

В обмінниках та на чорному ринку валюти відрізняються в ціні, адже долар рекордно почав лізти вгору, а євро навпаки взяло курс на зниження. Водночас на ринку ситуація дещо інша, адже обидві валюти додали в ціні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 19 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,70 гривні (+15 копійок проти 18 грудня) та продаж по 42,20 гривні (+10 копійок).

Читайте також Підвищення тарифів на воду у 2025 році: чого чекати споживачам

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,75 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,40 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,15 гривні (+15 копійок), а продати по 42,15 гривні (+10 копійок).

(+15 копійок), а продати по (+10 копійок). Купівля євро по 44,07 гривні (-15 копійок), а продаж по 44,33 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,80 гривні (+11 копійок), а продають по 42,29 гривні (+23 копійки), за даними finance.ua.

(+11 копійок), а продають по (+23 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 43,82 гривні (-15 копійок), а продають по 44,29 гривні (-11 копійок).

Що буде з курсом після Різдва

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, в останній повний тиждень року ситуація на валютному ринку не нестиме загроз непередбаченості.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як і тижнем раніше, на міжбанку коридор змін варіюватиметься в межах 41,60 – 41,90 гривні за долар, а на готівковому ринку існує ймовірність періодичного перетину кордону у 42 гривні за долар.

Таким чином, з 23 по 29 грудня долар та євро будуть в таких коридорах:

на міжбанку: 41,60 – 41,90 гривні за долар, 43,50 – 45 гривень за євро,

41,60 – 41,90 гривні за долар, 43,50 – 45 гривень за євро, на готівковому ринку: 41,70 – 42,20 гривні за долар, 45 – 47,50 гривні за євро.

Зверніть увагу! Попри це офіційний курс навряд чи дотягнеться до 42 гривень за долар, а її діапазон застигне між 41,70 і 41,90 гривнями за долар.